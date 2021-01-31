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برلمان

طارق الملا أمام النواب: سعينا لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز

الأحد 31/يناير/2021 - 05:02 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة استهدفت تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

جاء ذلك خلال بيان وزير النقل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب  للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 /2020(.

و اضاف  الملا إن الوزارة عملت على جذب المزيد من الاستثمارات للبحث والكشف عن المواد النفطية في العديد من المناطق وخصوصا في منطقة البحر الأحمر وهي الأول مرة.

و قال  أن الوزارة قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الهادفة للبحث والاستكشاف في القطاع النفطي، مؤكدا أن مجلس النواب ساهم في تحقيق هذا النجاح عبر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات.

و لفت الى  أن هذه الاتفاقيات والشراكات الجديدة اتسمت بجذب استثمارات لشركات  عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر .

و اشار  إلى أن هذه الاكتشافات أسفرت عن تحقيق 62 كشفًا للبترول والغاز 47 زيت خام + 15 غاز بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط خلال عام 2020.

ولفت إلى الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway)  للتسويق للمناطق البترولية عالميًا ، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك ، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي .
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