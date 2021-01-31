نواب الوفد يرفضون استقالة أبو شقة.. ويطالبونه برئاسة الهيئة البرلمانية بـ الشيوخ

فاجأ وفد من نواب حزب الوفد بمجلسى الشيوخ والنواب، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بزيارة لمكتبه فى المجلس رافضين ما جاء بأحد البرامج باعتزام أبو شقة تقديم استقالته وترك الحزب للفوضى والفتن.









وطالب النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال زيارتهم أن يترأس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ باعتباره أكثر شخصية تعبر عن سياسة الحزب وآراء الوفديين بما له من باع طويل فى السياسة ومشهود له بالكفاءة وسياسى بارع وهو الوحيد القادر على العبور بسفينة الوفد إلى بر الأمان.









يأتي هذا في إطار ثوابت ومبادى حزب الوفد العريق ومساندة الدولة المصرية والوقوف إلى جوار القيادة السياسية.