تهاني وليم قائما بأعمال وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف

، اليوم، قرارا بتكليف الدكتورة تهاني وليم صداق الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حتى 31/7/2021.

جدير بالذكر أن الدكتورة تهاني وليم تخرجت من كلية الهندسة جامعة المنيا قسم الهندسة الميكانيكة وتم تعيينها في وظيفة مدرس بكلية الهندسة جامعة بني سويف عام 2010 ثم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 2012 إلى 2015 وتدرجت في العديد من المناصب منها قائم بعمل رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والكهربية ومنسق التواصل الطلابي بالكلية .

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كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، عن إصدار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدة قرارات بتعيين 8 مديري عموم بالجامعة وهم عزة محمد حسن مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومنى كمال أحمد عبد الله أمين عام الجامعة المساعد، والطبيبة منال أحمد جابر مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وإنجي هاني جبرائيل مدير عام مشروعات البيئة .





كما شملت القرارات محمد أحمد سيد مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص، وأحمد حسن إسماعيل مدير عام المشتريات والمخازن، ومحمد عبده عبد الفتاح أمين كلية الحقوق، وجوده طه محمد مدير عام الحسابات والموازنة.





وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة لمديري العموم معبرًا عن سعادته بصدور تلك القرارات، ومتمنيًا منهم مواصلة العطاء لاستكمال مسيرة العملية التعلمية والإدارية والنهوض بها داخل الجامعة.