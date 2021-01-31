إنفوجراف.. الصين والإمارات أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفوجراف حول أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020.





وأوضح الإنفوجراف أن دولتي الصين والإمارات أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020، حيث استحوذت 5 دول على 35% من حجم الصادرات المصرية غير البترولية، أكبرهم الإمارات بقيمة صادرات بلغت 2.9 مليار دولار في 2020، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في 2019.





بينما تركز 41% من حجم الواردات المصرية غير البترولية في 5 دول، أكبرهم الصين بحجم واردات بلغ 11.6 مليار دولار في 2020، مقارنةً بنحو 12.4 مليار دولار في 2019.