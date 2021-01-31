ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إنفوجراف.. الصين والإمارات أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020

الأحد 31/يناير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنفوجراف حول أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020.

وأوضح الإنفوجراف أن دولتي الصين والإمارات أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020، حيث استحوذت 5 دول على 35% من حجم الصادرات المصرية غير البترولية، أكبرهم الإمارات بقيمة صادرات بلغت 2.9 مليار دولار في 2020، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في 2019.

بينما تركز 41% من حجم الواردات المصرية غير البترولية في 5 دول، أكبرهم الصين بحجم واردات بلغ 11.6 مليار دولار في 2020، مقارنةً بنحو 12.4 مليار دولار في 2019.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فيروس نيباه.. أعراضه تشابه كورونا ومعدل وفياته 75%.. فيديو

فى لفته طيبة.. جنش يلبي طلب رئيس الزمالك

الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج عقار الكبتاجون المخدر.. فيديو

قبل الغلق.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب عمران مهاجم المقاصة

اللجنة الفنية تجتمع مع لاعب الإسماعيلي

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل