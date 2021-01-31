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أخبار العالم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت فهد

الأحد 31/يناير/2021 - 07:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد عبد الرحمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الإثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ".

وأضاف: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود هو الابن الثاني للأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود شارك مع عمه الملك عبد العزيز في جميع المعارك وهو شقيق الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن.

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