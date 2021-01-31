تركوه في محاكمة عزله الثانية.. انسحاب محامي ترامب بعد أن طالبهم بتكرار مزاعم تزوير الانتخابات

انفصل اثنان من المحامين البارزين الذين تم اختيارهم للدفاع عن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في محاكمة عزله الثانية فجأة عنه أمس السبت.





وذكرت وكالة رويترز أن بوتش باورز وديبورا باربيري، وهما محاميان من ساوث كارولينا، لم يعودا في فريق ترامب، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع قال إن خروجهما كان قرارًا مشتركًا.





وقال مصدر آخر إن ثلاثة محامين إضافيين مرتبطين بالدفاع، جوش هوارد من نورث كارولينا، وجوني جاسر وجريج هاريس من ساوث كارولينا، هم أيضًا خارج الفريق.





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ويقال إن ترامب وباورز كان لديهما خلافات في الرأي حول الاستراتيجية قبل المحاكمة.





وذكرت شبكة سي إن إن، عن شخص مطلع على المغادرين قوله إن الرئيس السابق أراد من المحامين الذين يمثلونه التركيز على مزاعمه بالتزوير الجماعي للانتخابات وأن الانتخابات سُرقت منه.





وبحسب ما ورد كان الفريق القانوني يعتزم التركيز على شرعية إدانة رئيس بعد تركه لمنصبه.





ومع خروج المحامين الخمسة، يبدو فريق الدفاع الآن في حالة اضطراب، ولا يزال من غير الواضح من قد يمثل السيد ترامب عندما تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ في 9 فبراير.





من غير المتوقع أن يعود أعضاء الفريق القانوني للرئيس السابق من أول محاكمة له ، بات سيبولوني وباتريك فيلبين. وقال محامون آخرون على صلة بترامب إنهم لن يشاركوا.





وفي حديثه على شبكة سي إن إن، وصف المدعي العام السابق إيلي هونيج الموقف بأنه "فوضى" وأنه على الرغم من أنه قد يكون هناك اختلاف في الرأي حول الاستراتيجية ، إلا أنه يشير إلى أن هناك شيئًا أكثر أهمية، على الأرجح فيما يتعلق بصحة مزاعم السيد ترامب بشأن تزوير الانتخابات.





"عندما ترى شيئًا كهذا ، فإن ما يخبرك به هو أنه كان هناك اختلاف من حيث ليس بالضرورة مجرد الإستراتيجية ، ولكن إذا اعتقد محامي الدفاع أنه تم إجراؤه لتقديم حجة إما كذبة أو خطيرة أو غير أخلاقية، وفقا لما قاله هونيج.





وأضاف "إذا جاء الرئيس السابق إلي ، فسأقول شيئًا مثل" أنا لا أفعل هذا الشيء الكذبة الكبيرة ".





وتابع المدعي العام السابق : سأجادل في الدستورية طوال اليوم، ربما أن خطابك الذي ألقيته لم يتخطى خط التعديل الأول، ولا أتفق مع هذه الحجج، لكنها تعتبر نزيهة .





واستطرد "إذا قال، لا، سوف تتشدق وتهتف بشأن هذه الانتخابات مسروقة، مزورة ، مزورة ، مزورة - لا، سأفعل ما فعله هؤلاء المحامون"





ويبدو أن الحكمة التقليدية داخل الحزب الجمهوري هي اتباع الحجة القائلة بأن عملية العزل غير دستورية لأن الرئيس قد ترك منصبه بالفعل.





وأيد 45 جمهوريا في مجلس الشيوخ محاولة فاشلة الثلاثاء الماضي لوقف محاكمة العزل على أساس أنها غير صالحة بموجب الدستور.





وسينظر مجلس الشيوخ في مادة واحدة من إجراءات العزل أقرها مجلس النواب تتهم السيد ترامب بالتحريض على التمرد لدوره في الفترة التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.





وبالنظر إلى أن 17 جمهوريًا سيحتاجون إلى الانضمام إلى الديمقراطيين لإدانة السيد ترامب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وصوت خمسة فقط ضد وقف المحاكمة ، فمن المفترض على نطاق واسع أنه لن تتم إدانته.



