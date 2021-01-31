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فن

بيجاما ستان.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور من داخل منزلها

الأحد 31/يناير/2021 - 08:37 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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محمد بدران
شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورة من داخل منزلها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" 

وظهرت ناهد السباعي من خلال الصورة بالبيجاما الستان وعلقت عليها قائلة: "مع عالم مليء بالغرباء، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو أن تكون أنت فقط. رصيد الصورة".

وتشارك ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990، ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.

كانت الفنانة ناهد السباعي شاركت في مسلسل النهاية، أحد المسلسلات الرمضانية العام الماضي، والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، ومسلسل النهاية هو عاشر تعاون بين يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعد أن قدما معًا مسلسلاته السابقة منها الصياد، المواطن إكس، اسم مؤقت، والعديد من المسلسلات الأخرى للشريف.

وقدمت ناهد السباعي أكثر من 40 عملا متنوعا، من أبرزهم دورها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو زكري الذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم بعد الموقعة الذي شارك بمسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي للمخرج يسري نصر الله.

وشاركت ناهد في مجموعة متنوعة من الأعمال القصيرة، وظهورها المميز في فيلم حار جاف صيفا مع المخرج شريف البنداري، و فيلم هذه ليلتى الذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وقدمت دور زوجة يوسف الشريف في مسلسل النهاية، للمخرج ياسر سامي، والذي تدور أحداثه بعد 100 عام.

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