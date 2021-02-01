58 مليون جنيه صافى أرباح العربية للأدوية خلال 6 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 29 %.





أضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 58.31 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 45.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





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وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 291.22 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 271.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 31.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 148.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 125.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.