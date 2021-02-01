ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

58 مليون جنيه صافى أرباح العربية للأدوية خلال 6 أشهر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:00 ص
العربية للأدوية
العربية للأدوية
Advertisements
علياء فوزي
كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 29 %.

أضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 58.31 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 45.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

اقرأ ايضا:

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 291.22 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 271.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 31.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 148.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 125.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكندرية للأدوية تربح 54 مليون جنيه في 4 أشهر

4 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال تسجل 167 مليون جنيه أرباحا

ارتفاع أرباح ممفيس للأدوية بنسبة 550% خلال 5 أشهر

44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

خلال 5 أشهر.. أرباح الإسكندرية للأدوية تتراجع وتسجل 65 مليون جنيه

العربية للأدوية تربح 73 مليون جنيه خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يدعو لمصالحة بين الأهلي والزمالك

بسمة وهبة تكشف السبب الحقيقى لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. فيديو

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

شقيقان يلقيان بوالدتهما المُسنة في الشارع ببنها

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص غربي الموصل

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد