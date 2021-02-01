متصفح منافس لجوجل كروم يطلق ميزات رائعة للمستخدمين

أطلق محرك البحث والمتصفح Vivaldi الذى يعد واحدا من أهم محركات البحث والمنافس لمحرك جوجل كروم، عددا من الميزات المهمة لمستخدميه وغير الموجودة فى المحركات الأخرى أبرزها التحكم فى علامات التبويب الكثيرة.









وبحسب موقع ZDNet فإن محرك Vivaldi وفر لمستخدميه ميزة التحكم فى التبويبات الكثيرة أثناء البحث، حيث أصبح بإمكانهم التعامل مع عدد كبير من الروابط على المحرك من خلال ميزة Two-Level Tab Stacks .









وتوفر ميزة Two-Level Tab Stacks إمكانية الحصول على شريط ثانى فى الأعلى من علامات التبويب بحيث يسهل على المستخدمين التعامل مع أكبر عدد ممكن من فتح علامات التبويب.









وتعتبر الميزة هى أفضل خيار لمستخدمى شبكة الإنترنت الذين يقومون بالبحث عن شيء متشعب ويحتاجون إلى فتح نوافذ عديدة ويقوم المحرك بتنظيم عملية فتح النوافذ الكثيرة حتى لا يتوه المستخدم بين كل النوافذ المفتوحة.





ويستطيع المستخدمون الحصول على هذه الميزة من خلال تحديث 3.6 Vivaldi ، والذى يحتوى على عدد آخر من الميزات منها إصلاح العيوب والثغرات والحماية من الهاكرز بالإضافة إلى تحديث Chromium 88.0.4324.99 .









وكان باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Kaspersky ، كشفوا أنه تم استهداف أكثر من 20 مليون مستخدم لمحرك البحث جوجل كروم، من خلال عدد من الامتدادات لإرسال راوبط وبرامج خبيثة لاختراق المستخدمين، ووجدوا أن العامل المشترك فى كل المستخدمين الذين تم استهدافهم وجدوا علامة واحدة وهى أن جوجل كروم يعمل ببطء فى معظم هذه الأجهزة.



