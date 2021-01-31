حلمي النمنم: أجهزة المخابرات تدير المرتزقة والمتطرفين بدلا من الحروب العسكرية

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن تخوض دول حروب عسكرية أصبحت تكلفتها الاقتصادية والعسكرية مكلفة جدا، لذلك انتهى الغزو العسكري منذ الأربعينات، لافتًا إلى أن نموذج حرب افغانستان ولد نوع آخر من الحرب المقاتلة، وهي قوات تجمع من أي مكان ويدفع لها بسخاء وتؤدي مهمتها بأي شكل من الأشكال.





وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المرتزقة الموجودين في سوريا وليبيا يدل على أنها أصبحت حرفة، مشيرًا إلى أن القاسم المشترك هو تبنيهم للفكر المتطرف.





وأوضح أن أجهزة المخابرات هي التي تدير هؤلاء المرتزقة، منوها بأنه تم توبيخنا كثيرا كشعوب ودول بعد اغتيال الرئيس السادات، وقال الخبراء إنه وضع طبيعي لأن هذه الدول فقيرة وليس بها ديمقراطية أو تنمية.



