ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حلمي النمنم: أجهزة المخابرات تدير المرتزقة والمتطرفين بدلا من الحروب العسكرية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:40 م
حلمي النمنم وزير
حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق
Advertisements
عادل نصار
قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن تخوض دول حروب عسكرية أصبحت تكلفتها الاقتصادية والعسكرية مكلفة جدا، لذلك انتهى الغزو العسكري منذ الأربعينات، لافتًا إلى أن نموذج حرب افغانستان ولد نوع آخر من الحرب المقاتلة، وهي قوات تجمع من أي مكان ويدفع لها بسخاء وتؤدي مهمتها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المرتزقة الموجودين في سوريا وليبيا يدل على أنها أصبحت حرفة، مشيرًا إلى أن القاسم المشترك هو تبنيهم للفكر المتطرف.

وأوضح أن أجهزة المخابرات هي التي تدير هؤلاء المرتزقة، منوها بأنه تم توبيخنا كثيرا كشعوب ودول بعد اغتيال الرئيس السادات، وقال الخبراء إنه وضع طبيعي لأن هذه الدول فقيرة وليس بها ديمقراطية أو تنمية.

وأشار إلى أن بايدن يعمل على مواجهة الإرهاب المحلي رغم أنه بلد ليس فقير، لافتًا إلى أن الإرهاب فكرة متطرفة يعتنقها إنسان لديه ميول تجاه العنف، وانضمام الشباب لتنظيمات مثل داعش.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حلمي النمنم: الفكرة يكتب لها الحياة أكثر بعد اغتيال صاحبها

حلمي النمنم: الواقع أكد نبوءة وحيد حامد في العديد من أعماله

أحمد موسى يفضح ديمقراطية أمريكا: تحجب حسابات ترامب وتترك داعش والإخوان.. فيديو

حلمي النمنم: ترامب وقع في فخ من صنع الديمقراطيين

النمنم: العلاقة بين الإخوان والإدارة الأمريكية تعود إلى الخمسينيات.. فيديو

النمنم: أردوغان يستغل الإخوان للضغط على مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

جائحة جديدة تهدد العالم.. فيروس نيباه أشرس من كورونا ونسب الوفيات به 75%.. وشركات الأدوية العملاقة عاجزة عن مواجهة الخطر الوبائي المحتمل

إعارة ثنائي الأهلي إلى الإسماعيلي والمقاصة

ليلة توهج الفرعون الذهبي.. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

السعودية تحذر من خطر موجة كورونا الثانية وإعادة فرض إجراءات مشددة

كلوب يتغزل فى محمد صلاح: لاعب من طراز عالمي

أستاذ قلب يعلق على المسحة الشرجية.. ويفجر مفاجأة عن موجة كورونا القادمة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد