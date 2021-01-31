الغرفة بـ 40 ألف جنيه.. وزير النقل يكشف طريقة تعويض المواطنين عن منازلهم

وأكمل: يتم التعويض وفقا لتقرير هيئة المساحة، معقبا: الحجرة يتم تعويضها بـ 40 ألف جنيه..منوها إلى أن المطبخ والصالة وغيرهما في الشقة تعد حجرة، وعليه يتم حساب عدد الحجر بالشقة لإعطاء التعويضات الخاصة بهم.







وأكد "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "لو هيئة المساحة قدرت تعويض المواطن بـ100 ألف جنيه نظير ترك وحدته السكنية نحن ندفع 160 ألف جنيه لصاحب الوحدة.. وصاحب الوحدة يحصل على التعويض قبل خروجه منها"، منوها إلى أن أولوية التعويضات للقاطنين.





وتابع: مكتبى مفتوح واللي عايز يقابلني ينور.. ولو المحافظ قالك اطلع من غير ما يديك التعويض تعالى المكتب عندي وهنعوضك"، بالإضافة إلى أنه يمر يوميا على المواقع والمشروعات ومستعد للتحدث مع الجميع.



