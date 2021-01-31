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عقدني في عيشتي.. لميس الحديدي عن فيروس "نيباه": أنا تعبت من الخفاش.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 11:03 م
لميس الحديدى
لميس الحديدى
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داليا أحمد
 عقبت الاعلامية لميس الحديدي  على تحذيرات  " الصحف الاجنبية حول ما تم نشره من اخبار عن  فيروس " نيباه " المكتشف في نهاية التسعنيات ومدى خطورته في الانتشار بين البشر قائلة : " خفاش برضه  .. أنا تعبت من فكرة الخفاش  مش عاوزة اشوف خفاش تاني   "وتابعت  عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " إتعقدت   من  الخفاش  ..عقدني في عيشتي ".

كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، احتمالات ظهور فيروس نيباه في مصر، مؤكدا انه ظهر في1998 في ماليزيا، وهو من الفيروسات التي تحدث طفرات وتغيرات بصورة سهلة للغاية. 

أضاف على، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فيروس نيباه لم يدخل مصر، مؤكدا أنه نراقب الوضع جيدًا. 

وتابع أن :"بنراقب الطيور المهاجرة، ونرقاب الفيروسات التي تنقل عن طريق هذه الطيور"، مؤكدا أن هذا الفيروس يحدث وفيات سنويًا في بعض بلاد أسيا.
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