خطوط مترو وLRT ومونوريل.. تفاصيل مشاريع تطوير الأنفاق والجر الكهربي بمصر

تشهد وزارة النقل انطلاق خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية هامة فى مجال الأنفاق والجر الكهربي مع قيام الدولة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يتطلب تنفيذ عدد من مشروعات النقل السككي ذات الجر الكهربي لأول مرة فى مصر طبقًا لأحدث المعايير العالمية لتتناسب مع أسلوب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.





وفي التقرير التالي نستعرض أبرز مشروعات الجر الكهربائي السككي التي تنفذها وزارة النقل.





١- يجري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 90 كيلومتر ومشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر بطول 98.5 كم .





2.تم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربي السريع بإجمالي أطوال 1795 كم ، حيث بدأ تنفيذ مشروع السخنة – العلمين الجديدة بطول 460 كم مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب .





3.ويتم ذلك بالتوازي مع استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبري وتشمل استكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 41.2 كم والمرحلة الأولي من الخط الرابع بطول 19 كم والخط السادس للمترو بطول 30 كم .





4.إعطاء الأولوية القصوي لتطوير منظومة تشغيل الخطين الأول والثاني للمترو ( أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم – تجديد السكة – الوحدات المتحركة ) التي مر علي إنشائها 34 عام للخط الأول و25 عام للخط الثاني وتحتاج إلي التطوير العاجل .

5.تنفيذ مشروعات لمترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية لأول مرة وتشمل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلي مترو ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل .





6.تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الأنفاق والجر الكهربى بإجمالى عدد (27) مشروع بإجمالي أطوال 2200 كم وبإجمالي تكلفة (757) مليار جنيه حتي عام 2024 ، تم الانتهاء من تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة (39,6) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد (8) مشروعات بإجمالى تكلفة (310,4) مليار جنيه ، ومخطط تنفيذ عدد (10) مشروعات بتكلفة (407) مليار جنيه ، كالآتى :





•تطوير الخطين الأول والثاني للمترو - 65.5كم / 47,5 مليار جنيه





•استكمال الخط الثالث للمترو - المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم / 97مليار جنيه

•المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر /حى الاشجار) – عمرو بن العاص ) 19 كم بتكلفة 70 مليار جنيه

•الخط السادس للمترو(الخصوص - المعادي الجديدة) 30 كم بتكلفة73,4 مليار جنيه

•وشبكة القطار الكهربائي السريع1795كم بتكلفة 360 مليار جنيه

•الأتوبيس BRT (المطار – عدلي منصور ) 3كم بتكلفة4,4 مليار جنيه

•تطـــوير وكهربة خط سكك حــديد ابو قير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل تــرام الرمل35.4 كم بتكلفة 39,1 مليار جنيه

•القطار الكهربائى LRT (مدينة السلام- العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) 90 كم بتكلفة 35 مليار جنيه مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة السادس من أكتوبر98.5كم بتكلفة 76,5 مليار جنيه





7.تم تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة 39,6 مليار جنيه كالاتي :-









الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11,52 كم وعدد 10 محطات ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس - هليوبوليس - النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) بإجمالى تكلفة 814 مليون يورو + 13,7 مليار جنيه ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 28.36 مليار جنيه.





تصنيع وتوريد عدد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط الأول ( حلوان – المرج) ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 2,3 مليار جنيه.





تصنيع وتوريد عدد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 464 مليون جنيه.





توريد عدد 5 قطارات من إجمالى 32 قطار جارى توريدها للخط الثالث للمترو بتكلفة 6,6 مليار جنيه توريد و تركيب عدد ( ٨٥٠ ) بوابة للخطين الأول والثاني + عدد (221) بوابة إضافية للخط الثانى ، وبما يعادل 406,3 مليون جنيه.





وتطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و 28 مصعد كهربائي بمحطات المترو ، وبما يعادل تكلفة 105 مليون جنيه.





مشروع إزدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1,36 كم ، وبما يعادل تكلفة 444,2 مليون جنيه.





تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 43 مليون جنيه.





إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) ، وبما يعادل تكلفة إجمإلىة 976,6 مليون جنيه .





8. جارى تنفيذ عدد (8) مشروعات بإجمالى تكلفة 310,4 مليار جنيه









مشروع القطار الكهربائىLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 90 كيلومتر وعدد 16 محطة وبتكلفة 1528,74 مليون دولار + 10,45 مليار جنيه وبما يعادل 35 مليار جنيه .





المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي - الكيت كات – محور روض الفرج – جامعة القاهرة) بطول 17,7 كم وعدد 15 محطة وبتكلفة 939,2 مليون يورو + 9527,4 مليون جنيه بما يعادل 26,4 مليار جنيه .





مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56,5 كيلومتر وعدد 22 محطة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وعدد 12 محطة وبإجمالى تكلفة 2,695 مليار يورو للتنفيذ ، بالإضافة إلى عقود صيانة للمشروعين لمدة 30 سنة بقيمة 1,567 مليار يورو لتصل قيمة تنفيذ وصيانة المشروعين إلى 4,262 مليار يورو وبما يعادل 76.5 مليار جنيه .





مشروع إنشاء المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص ) بطول 19 كم وتكلفة تقديرية ما يعادل 70 مليار جنيه .





شراء عدد 6 قطارات جديدة من شركة هيونداي روتم الكورية وعدد 2 جرار من شركة سوكوفير الفرنسية للخط الثاني لمترو الانفاق بقيمة تعادل 2.3 مليار جنيه .





المنطقة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة بتكلفة إجمإلىة 900 مليون جنيه .





القطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – برج العرب - العلمين ) بطول 460 كم وعدد 15 محطة وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 100 مليار جنيه .





9.مخطط تنفيذ عدد (10) مشروعات بإجمالى تكلفة 407مليار جنيه :





تطوير انظمة الخط الاول للمترو (حلوان – المرج الجديدة) وتشمل المرحلة الأولى تطوير انظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي واعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية والقوي الكهربائية بتكلفة اجمإلية 751 مليون دولار ، وتشمل المرحلة الثانية الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تقديرية 650 مليون يورو ، لتصل القيمة التقديرية لتطوير الخط الأول ما يعادل 25.2 مليار جنيه .





تطوير وتحديث أنظمة الخط الثانى بتكلفة تقديرية 850 مليون يورو (450 مليون يورو للأنظمة + 400 مليون يورو للوحدات المتحركة) وبما يعادل 15.3 مليار جنيه .





الخط السادس للمترو ( الخصوص - المعادي الجديدة ) بطول 30 كم وعدد 24 محطة ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 73,4 مليار جنيه .

تطوير وكهربة خط سكك حديد ابو قير / اسكندرية بطول 21,7 كم للمرحلة الأولى ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 32,2 مليار جنيه.





إعادة تأهيل تــرام الرمل بطول 13,7 كم للمرحلة الأولى ، وتبلغ التكلفة التقديرية للتنفيذ ما يعادل 6,9 مليار جنيه .





ربط مطار القاهرة الدولي بمحطة عدلي منصور التبادلية ( الخط الثالث للمترو – القطار الكهربائي – السكة الحديد ) وذلك بتنفيذ مسار اتوبيسات كهربائية سريعة BRT بطول 3 كم بتكلفة تقديرية 280 مليون دولار بما يعادل 4,48 مليار جنيه .





10.إستكمال شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع السادس من أكتوبر – الأقصر – أسوان بطول 850 كم بتكلفة 11.08 مليار دولار

الغردقة – الأقصر بطول 285 كم وتكلفة 2,7 مليار دولار .





العلمين الجديدة – مرسى مطروح بطول 200 كم وتكلفة 2,61 مليار دولار .



