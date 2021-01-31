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تعليم

بعد قليل.. فتح باب التقديم لرياض الأطفال في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:39 م
صدى البلد
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ياسمين بدوي

أعلنت المدرسة ‏المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فتح باب التقديم ‏لقبول دفعة جديدة من التلاميذ بالصف الأول برياض الأطفال للعام الدراسي القادم 2021 / 2022.


‏وأوضحت المدرسة أنه يمكن لمن يهمه الأمر التقديم إلكترونيًا عبر الرابط الإلكتروني www.eis-zayed.com


‏وقالت المدرسة إنه ‏سيتم فتح باب التقديم على الرابط المذكور ابتداءً من منتصف الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.


‏وأوضحت المدرسة أن هناك شروطًا معينة لتقديم تضمن قبول الطفل المتقدم وهذه الشروط تتمثل في: 


‏‏أن يكون الطفل في أول أكتوبر 2021 لا يقل عن أربع سنوات ولا يزيد عن ست سنوات اليوم كما يشترط أن يتم التأكد من جميع البيانات المدخل على الموقع حيث أن ‏أي بيانات غير صحيحة سوف تسقط حق الطفل في التقديم.


‏وشددت إدارة المدرسة على أنه لابد من متابعة موقع المدرسة صفحة الفيس بوك الخاصة بالمدرسة بشكل يومي للإطلاع للإطلاع على تعليمات الاختبار الخاص بتقديم ويتم تحديد موعد الاختبار بعد غلق باب باب التقديم يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021.


‏وأوضحت المدرسة أن وسيلة التواصل ‏مع ولي الأمر هي الإيميل المسجل في استمارة التقديم ولم يتم الاتصال تليفونيا بولي الأمر.


وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة، مشيرةً إلى أن المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني مشروع كبير ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية. 


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