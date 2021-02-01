الملعقة السحرية قبل النوم تحارب 6 أمراض.. تعرفي عليها





برايت سايد. فوائد عديدة لتناول العسل لصحتك فهو يساعد على علاج نزلات البرد وترطيب بشرتنا إليك فوائد تناول ملعقة منه قبل النوم وفقا لموقع برايت سايد





1. الاسترخاء









يحتوى العسل على مادة تسمى الجليكوجين وهى تحث الغدد الكظرية الموجودة في الكلى على إخراج الأدرينالين والكورتيزول ، مما لا يسمح لك بالنوم. لذا فإن تناوله قبل النوم سيساعدك على تجنب اندفاع الأدرينالين ويضمن نومًا جيدًا ليلًا.





2. خفض ضغط الدم





العسل على مركبات مضادة للأكسدة ثبت أنها تقلل ضغط الدم ، مما يجعل ملعقة من العسل ليلًا وسيلة جيدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. . يحتوي





3. خفض الدهون الثلاثية





الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم و يرتبط العسل بتقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.





4. سيعزز نظام المناعة لديك

العسل ي ساعد على تقوية جهاز المناعة، ويجعلك أقوى في محاربة الالتهابات التي تسببها الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات،





5. حرق الدهون بشكل أسرع





عند تناوله ، يزيد العسل عملية الأيض عن طريق إحداث تأثير حراري على جسمك. هذا يعني أنه يعزز الدورة الدموية مما يزيد من درجة حرارة جسمك قليلًا ، مما يساعدك على حرق الدهون دون بذل الكثير من الجهد.





6. محاربة السعال





العسل مضاد طبيعي للالتهابات. لذا فإن تناول ملعقة كبيرة من العسل ممزوجًا بالماء الدافئ كل ليلة يمكنك تقليل تهيج الحلق وتجنب السعال . بالإضافة إلى ذلك ، يعد العسل مضادًا حيويًا جيدًا يمكن أن يساعد في محاربة أي بكتيريا تنتهي في حلقك.



