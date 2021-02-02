طريقة علاج القشرة في الشعر.. بالخل والليمون والإسبرين

تعد من أكثر الامور التى ترهق النساء وبعض الرجال هي البحث عن طريقة علاج القشرة في الشعر الصحيحة القادرة على التخلص منها نهائيا حيث يعرف انها من اكثر المشكلات الجلدية التى لا يتم علاجها بسرعة وللاسف تؤثر بالسلب على صحة وقوة الشعر .





نعرض لكم طريقة علاج القشرة في الشعر نهائيا بأفضل المواد الطبيعية من خلال وصفات متعددة.

طريقة علاج القشرة بخل التفاح

تدليك خل التفاح في فروة الرأس لأنه يساعد على اختراق بصيلاتك وإزالة أي تراكم وأيضًا موازنة درجة الحموضة وإنتاج الزيت، هذه واحدة من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على صحة فروة الرأس والتأكد من أنها نظيفة للغاية. لايجب أن تضيعي وقتك في البحث كثيرا عن طريقة علاج القشرة بخل التفاح لأن فى الواقع توجد طرق كثيرة ومتعددة لعلاج القشرة باستخدام خل التفاح وكلها مفيدة وابسطها





المكونات:

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح





وقت التحضير

2 دقيقة





وقت المعالجة

10 دقائق





معالجة

دلكي فروة رأسك بخل التفاح برفق.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

انتهى مع مكيف.

يمكنك القيام بذلك 1-2 مرات في الأسبوع.





خل التفاح وزيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي مطهر طبيعي يمكن أن يساعد في التعامل مع القشرة ، خل التفاح الممزوج بزيت شجرة الشاي هو مزيج مثالي للمساعدة في الحد من التقشر.





سوف تحتاج

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح

3 قطرات من زيت شجرة الشاي

وقت التحضير

2 دقيقة





وقت المعالجة

10 دقائق





معالجة

امزج ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح وثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي في وعاء.

دلكي الخليط برفق على فروة رأسك.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

انتهى مع مكيف.

مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين.





3. شطف خل التفاح

يساعد هذا الشطف على إزالة التراكمات وإضافة اللمعان والحفاظ على توازن درجة الحموضة في فروة رأسك، يساعد في حل مشكلات مثل انسداد البصيلات من تراكم المنتج ويعمل أيضًا كمنظف عميق لشعرك.





سوف تحتاج

2 ملاعق كبيرة من خل التفاح

1 كوب ماء

وقت التحضير

2 دقيقة





وقت المعالجة

5 دقائق





معالجة

خففي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء في إبريق.

ضع هذا جانبًا واستمر في غسل شعرك وترطيبه.

بمجرد شطف البلسم من شعرك ، اسكبي خل التفاح المخفف من خلاله لشطفه نهائيًا.

لا تشطفي شعرك أكثر، مرة كل اسبوعين.





شاي البابونج وخل التفاح

يساعد شاي البابونج على إضافة توهج ذهبي صحي لشعرك أثناء ترطيبه، كما أنه يساعد على تهدئة فروة رأسك وتخفيف الحكة. يمكن أن يساعد أيضًا في محاربة القشرة





سوف تحتاج

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1 كوب من شاي البابونج الطازج

وقت التحضير

10 دقائق





وقت المعالجة

5 دقائق





معالجة

قم بتحضير كوب من شاي البابونج وأضف إليه ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ضعي المحلول جانبًا في إبريق واستمري في غسل شعرك وترطيبه.

بمجرد شطف البلسم ، اسكبي محلول الخل والبابونج على شعرك كغسول نهائي.

لا تشطفي شعرك أكثر ودعيه يجف في الهواء





الآثار الجانبية لخل التفاح : إذا كنت تستخدمه بكثرة ، يمكن لخل التفاح أن يزيل الزيوت الطبيعية من فروة رأسك، إذا شعرت أن فروة رأسك أصبحت جافة جدًا ، فسيكون من الجيد ترك مسافة بين علاجات خل التفاح.

إذا لم تقم بتزييت شعرك بانتظام أثناء استخدام علاجات خل التفاح ، فقد يصبح هشًا وعرضة للتكسر، استخدم ACV بكميات صغيرة لأن الكثير من حمض الأسيتيك يمكن أن يسبب تكسر الشعر وجفافه و تتمثل إحدى طرق تجنب ذلك في حزمة تكييف الشعر.

كانت تلك هي الطرق المختلفة لاستخدام خل التفاح لتقليل القشرة قد تبدو قشرة الرأس محبطة ، لكن القليل من المكونات الموجودة في مطبخك يمكن أن تساعد في الحد من المشكلة.

طريقة علاج القشرة بالاسبرين

يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك ، وهو عنصر نشط يستخدم في معظم أنواع الشامبو المضاد للقشرة ، هذا يمكن أن يعطيك راحة فورية من المشكلة.





المكونات

3 أقراص مسحوقة من الأسبرين

1 كوب خل التفاح

وقت التحضير

2 دقيقة





وقت المعالجة

5 دقائق





معالجة

اخلطي كوبًا من خل التفاح مع ثلاث أقراص مطحونة من الأسبرين في وعاء.

اتركيها جانبًا واشرعي في غسل شعرك بالشامبو.

بعد شطف الشامبو من شعرك ، اسكبي محلول الخل والأسبرين من خلاله ودلكي فروة رأسك أثناء الصب.

اتركي المحلول لمدة 5 دقائق ثم اشطفي شعرك جيدًا.

أنهي الأمر بالبلسم ودعي شعرك يجف في الهواء.

مرة كل اسبوعين.



طريقة علاج القشرة بعد البروتين التعامل مع القشرة في المنزل مع اللبن الرائب أمر مزعج قليلًا ولكنه موثوق للغاية، واليكم طريقة استخدام اللبن الرائب كعلاج منزلي طبيعي لقشرة الرأس :

الخطوة 1: استخدمي بعض اللبن الرائب على شعرك وفروة رأسك. الخطوة 2: دعه يقف في وضع الاستعداد لمدة ساعة تقريبًا. الخطوة 3: اغسلي شعرك بشامبو معتدل.

طريقة علاج القشرة بالليمون وتعد طريقة علاج القشرة بالليمون من اكثر الخطوات الفعالة لجمال الشعر ويمكن أن تكون الخصائص المضادة للفطريات في الليمون والمحتوى الغني بفيتامين C مفيدًا في علاج قشرة الرأس، وهو أيضًا عامل تنظيف ممتاز يهدئ الحكة ويقلل من التهيج، وإليكم أكثر من طريقة لعلاج ويمكن أن تكون الخصائص المضادة للفطريات في الليمون والمحتوى الغني بفيتامين C مفيدًا في علاج قشرة الرأس، وهو أيضًا عامل تنظيف ممتاز يهدئ الحكة ويقلل من التهيج، وإليكم أكثر من طريقة لعلاج القشرة بالليمون .

الطريقة الاولى زيت جوز الهند والليمون حيث يغذي زيت جوز الهند شعرك ، بينما يساعد عصير الليمون في التعامل مع قشرة الرأس في المنزل دون استخدام مواد كيميائية ضارة.

الخطوة 1: سخني ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وامزجيها بكميات مكافئة من عصير الليمون. الخطوة 2: دلكي فروة رأسك بعناية بالمزيج. الخطوة 3: اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو. الطريقة الثانية نستخدم فى الطريقة الثانية لعلاج قشرة الراس بالليمون مزيج من الزيوت الطبيعية وخل التفاح . المكونات: 1/4 كوب من خل التفاح 1/2 ملعقة صغيرة زيت زيتون 5 قطرات من زيت شجرة الشاي عصير نصف ليمونة 1 كوب ماء زجاجة رذاذ

وقت التحضير 5 دقائق

وقت المعالجة 30 دقيقة

معالجة اسكب جميع المكونات في زجاجة رذاذ ورجها جيدًا حتى تمتزج. قسمي شعرك ورشي المحلول على فروة رأسك وشعرك. بمجرد تشبع فروة رأسك بالمحلول ، لفي شعرك بمنشفة وانتظري لمدة 30 دقيقة. انتهي بالشامبو. افعل ذلك مرتين في الأسبوع



المصادر:

stylecraze

noahhealth