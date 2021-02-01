بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بالسجق واللحم

يعتبر الحواوشى الاسكندراني من الأكلات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون،مما يدفع البعض إلى شرائها من المحلات والمطاعم.





وقدمت الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل الحواوشى الاسكندراني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





مقادير الحواوشى الاسكندراني

لعمل العجينة

2كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت

ماء دافئ للعجن





حشوة اللحمة

٥٠٠جرام لحمة مفرومة

٢بصل أرباع

4فص ثوم صحيح

٢فلفل رومي أرباع

١فلفل أحمر حار قطع

نصف كوب بقدونس مفروم

زيت نباتي

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني

نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود





حشوة السجق

٥٠٠جرام سجق بلدي

بصلة حمراء مفرومة

٣فص ثوم مفروم

١فلفل رومي مفروم

١فلفل أحمر حار مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

١طماطم مفرومة

زيت نباتي

ملح

فلفل أسود

لدهن الوجه

بيضة

حليب

قهوة سريعة الذوبان

حبة البركة

سمسم

زعتر جاف

شطة خشنة





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طريقة تحضير الحواوشى الاسكندراني

(لعمل العجينة)

يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والزيت ويضاف الماء الدافئ للعجن حتى تتجمع العجينة وتعجن العجينة ١٠ دقائق حتى تنعم تمامًا وتقسم العجينة إلى ثلاث كرات وتغطى بسترتس أو البلاستيك الشفاف وتترك حتى تختمر وتتضاعف في الحجم.





(لعمل حشوة اللحمة)

يفرم البصل والثوم والفلفل والتوابل في الكبة حتى ينعم الخليط مع إضافة الملح والفلفل والزيت وتضاف خلطة الخضار والتوابل إلى اللحمة المفرومة ويضاف البقدونس ويعجن الخليط جيدًا باليد حتى يتجانس تمامًا.





(لعمل أرغفة الحواوشي)

يرش سطح نظيف بالدقيق وتفرد كرات العجينة على شكل دائرة وتفرد الحشوة على نصف الدائرة فقط مع ترك الحروف عجينة فقط بدون حشوة ونقلب نصف العجينة الغير محشو على الحشو وتغلق الأطراف جيدًا وتكرر العملية مع كل كرات العجينة ويدهن الوجه بالبيض ويرش بالسمسم وحبة البركة ويسخن الفرن جيدًا وتخبز أرغفة الحواوشي على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يحمر الوجه وتنضج حشوة اللحمة وتقدم.



