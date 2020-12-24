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مرأة

المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

بخطوات وطرق مختلفة يمكنك تجهيز  الحواوشى بأسرع طرق ومذاق مميز أحلى من المحلات إليك 3 طرق مختلفة أختارى منها الطريقة التى تناسبك


حواوشى اللحم للشيف  شربيني: 

مقادير الحواوشي بلدي
لحمة مفرومة 
سجق مفرومة 
بهارات 
بصل 
ثوم 
ملح فلفل اسود
 فلفل حار 
بقدونس 
عيش بلدى 
طريقة عمل الحواوشى بلدي: 
- عصجي اللحمة مع البصل والثوم على النار ثم ضيفي اليها السجق ثم البهارات والبصل وملح وفلفل والبقدونس والفلفل الحار.

-ضعي خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضًا الفرن مع دهنه بالزيت ويقدم.

حواوشى للشيف نجلاء الشرشابى

    مكونات الحواوشي

- نصف كيلو لحمة مفرومة

-زيت

-  بصلة صغيرة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا.

-   حبة من الفلفل الاخضر.

-  حبة من الطماطم، مقطّعة إلى مكعبات صغيرة.

-   ربع ملعقة صغيرة من الملح.

-  ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، المطحون.

-  ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

-  ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

-    كمية من زيت الزيتون.

-  ثلاثة أرغفة من الخبز .

 
 طريقة تحضير الحواوشي :-

 

-         نخلط اللحم المفروم مع البصل، والفليفلة، والطماطم، والبهارات، والصلصة الحارة، والكاتشب في وعاء.

-         نعجن المكوّنات جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

-         نقسم الخبز إلى نصفين، ونفرد طبقة من خليط اللحم داخله؛ حيث نضع فقط طبقةً رقيقةً من اللحم، ثمّ نُغلقها.

-          ندهن الخبز على الوجهين بالزيت، ثمّ نضعه على ورق قصدير أو ورقة زبدة، ونلفّه على شكل ظرف.

نُغلق ورق القصدير جيّدًا، ثمّ نضعه على الفحم الساخن لمدّة نصف ساعة.


الحواوشى للشيف توتا مراد: 

·         مكونات الحواوشي :-

- نصف كيلو لحمة مفرومة

-         زيت

-         بصلة صغيرة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا.

-         حبة من الفلفل الاخضر.

-         حبة من الطماطم، مقطّعة إلى مكعبات صغيرة.

-         ربع ملعقة صغيرة من الملح.

-         ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، المطحون.

-         ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

-         ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

-         كمية من زيت الزيتون.

-         ثلاثة أرغفة من الخبز .  

·         طريقة تحضير الحواوشي :-

 

-         نخلط المكونات في وعاء   و  نعجن المكوّنات جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

-         نقسم الخبز إلى نصفين، ونفرد طبقة من خليط اللحم داخله؛ حيث نضع فقط طبقةً رقيقةً من اللحم، ثمّ نُغلقها.

-          ندهن الخبز على الوجهين بالزيت، ثمّ نضعه على الفحم الساخن لمدّة نصف ساعة.



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