المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

حواوشى اللحم للشيف شربيني:
حواوشى للشيف نجلاء الشرشابى
- نصف كيلو لحمة مفرومة
-زيت
- بصلة صغيرة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا.
- حبة من الفلفل الاخضر.
- حبة من الطماطم، مقطّعة إلى مكعبات صغيرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.
- ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.
- كمية من زيت الزيتون.
- ثلاثة أرغفة من الخبز .
طريقة تحضير الحواوشي :-
- نخلط اللحم المفروم مع البصل، والفليفلة، والطماطم، والبهارات، والصلصة الحارة، والكاتشب في وعاء.
- نعجن المكوّنات جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقسم الخبز إلى نصفين، ونفرد طبقة من خليط اللحم داخله؛ حيث نضع فقط طبقةً رقيقةً من اللحم، ثمّ نُغلقها.
- ندهن الخبز على الوجهين بالزيت، ثمّ نضعه على ورق قصدير أو ورقة زبدة، ونلفّه على شكل ظرف.نُغلق ورق القصدير جيّدًا، ثمّ نضعه على الفحم الساخن لمدّة نصف ساعة.
الحواوشى للشيف توتا مراد:
· مكونات الحواوشي :-
- نصف كيلو لحمة مفرومة
- زيت
- بصلة صغيرة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا.
- حبة من الفلفل الاخضر.
- حبة من الطماطم، مقطّعة إلى مكعبات صغيرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.
- ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.
- كمية من زيت الزيتون.
- ثلاثة أرغفة من الخبز .
· طريقة تحضير الحواوشي :-
- نخلط المكونات في وعاء و نعجن المكوّنات جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقسم الخبز إلى نصفين، ونفرد طبقة من خليط اللحم داخله؛ حيث نضع فقط طبقةً رقيقةً من اللحم، ثمّ نُغلقها.
- ندهن الخبز على الوجهين بالزيت، ثمّ نضعه على الفحم الساخن لمدّة نصف ساعة.