المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

لحمة مفرومة

سجق مفرومة

بهارات

بصل

ثوم

ملح فلفل اسود

فلفل حار

بقدونس

عيش بلدى

- عصجي اللحمة مع البصل والثوم على النار ثم ضيفي اليها السجق ثم البهارات والبصل وملح وفلفل والبقدونس والفلفل الحار.

-ضعي خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضًا الفرن مع دهنه بالزيت ويقدم.

حواوشى للشيف نجلاء الشرشابى



مكونات الحواوشي



- نصف كيلو لحمة مفرومة



-زيت



- بصلة صغيرة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا.



- حبة من الفلفل الاخضر.



- حبة من الطماطم، مقطّعة إلى مكعبات صغيرة.



- ربع ملعقة صغيرة من الملح.



- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، المطحون.



- ربع ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.



- ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.



- كمية من زيت الزيتون.



- ثلاثة أرغفة من الخبز .







طريقة تحضير الحواوشي :-

- نخلط اللحم المفروم مع البصل، والفليفلة، والطماطم، والبهارات، والصلصة الحارة، والكاتشب في وعاء.

- نعجن المكوّنات جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

- نقسم الخبز إلى نصفين، ونفرد طبقة من خليط اللحم داخله؛ حيث نضع فقط طبقةً رقيقةً من اللحم، ثمّ نُغلقها.

- ندهن الخبز على الوجهين بالزيت، ثمّ نضعه على ورق قصدير أو ورقة زبدة، ونلفّه على شكل ظرف.

نُغلق ورق القصدير جيّدًا، ثمّ نضعه على الفحم الساخن لمدّة نصف ساعة.



