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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث بالبنوك...أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:36 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاثنين
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.91 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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