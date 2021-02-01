مفاجأة في عيار 21.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021

اليوم الاثنين 1-2-2021 في مصر شهدت انخفاضا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط سعر جرام اليوم الاثنين 1-2-2021 في مصر شهدت انخفاضا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرامعيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط

عيار 21 عيار 21

810 جنيهات اليوم الاثنين

1-2-2021

، بعد أن انخفض

عيار 21 إلى

778 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي ،

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي

811 جنيها ، بينما سجل