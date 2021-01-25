أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-1-2021 في مصر

اليوم اليوم

الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار