ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يربح في ظل ضعف الدولار بفعل توقعات التحفيز الأمريكي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

اقرأ أيضا..

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 20-1-2021

 

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1,850 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1,850 دولارًا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 1.1% إلى 1,095 دولارًا وربح البلاديوم 0.6% إلى 2,367 دولارًا.

 

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في 4 أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لأسوأ خسارة أسبوعية منذ سبتمبر

الذهب يصعد مع إحياء منوتشين لآمال التحفيز بالولايات المتحدة

1869.06 دولار للأوقية.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

الذهب يرتفع مع تأثر الدولار سلبا بفعل تقدم التحفيز الأمريكي

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا المتحورة تضرب 60 دولة

حدث ليلاً | ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. رجل يعري طفلته الرضيعة ويلقيها في النار.. الكويت ترفع السرية عن أرصدة مصريين.. وداع ترامب وتنصيب بايدن

وداع ترامب.. الرئيس السابق: فخور بأني أول رئيس بلا حروب جديدة | فيديو

استقرار في جميع الأنواع.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

في أسوأ تفشي للوباء منذ مارس.. العاصمة الصينية تشدد القيود وتغلق المقاطعات

مساحته 3 أضعاف مدينة موناكو.. بوتين يشيّد قصرا سريا شديد الرفاهية| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة