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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 20-1-2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء  الموافق 20-1-2021، بعد أن ارتفع أمس بنحو قرشا واحدا، وسجّل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنك المركزي أمس الثلاثاء نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع ..


وقدم بنك الإسكندرية أعلي سعر لـ شراء الدولار بقيمة 15.66 جنيه، فيما قدّم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اقل سعر لـ بيع الدولار 15.69 جنيه.


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وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للشراء وفي البنك الافريقي الدولي سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار في بنك عودة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد"15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدولار في بنك للتعمير والإسكان 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وكذلك في  بنوك: "كريدي أجريكول والإسكندرية"، ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.


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