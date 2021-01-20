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أخبار العالم

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:18 ص
ارتفاع جديد فى أسعار
ارتفاع جديد فى أسعار الذهب وتراجع الدولار
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا؛ ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:04 بتوقيت جرينتش. 

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1850 دولارا.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يُدر عائدا.

وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل التركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه اليوم الأربعاء، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد- 19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% 25.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1% إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6% إلى 2367.29 دولار.
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