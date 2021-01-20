ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجرام يصل إلى 912 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:40 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 20- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


 أسعار الذهب اليوم فى مصر
  سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 912 جنيها للجرام.
 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 805 جنيهات.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 691 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6448 جنيهات.


فى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.


وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

عيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-12-2020

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020

عيار 18 يسجل 707 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

عيار 18 يسجل 712 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

لازم يتحاكم.. رجل يجرد ابنته الرضيعة من ملابسها في الشارع ويضعها في النار

دراسة جديدة حول الأضرار الدماغية التي قد يسببها فيروس كورونا لمصابيه

نَفَسِي باخده بالعافية.. شبيهة زبيدة ثروت فاطمة هتلر تكشف تعرضها لأزمة

في وداع ترامب.. روحاني يتهم الرئيس السابق بعرقلة تطعيم الإيرانيين ضد كورونا

وداع ترامب.. الرئيس السابق: فخور بأني أول رئيس بلا حروب جديدة | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو