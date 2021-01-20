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اقتصاد

قفزة جديدة.. سعر الذهب يرتفع 13 جنيها دفعة واحدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:51 م
صدى البلد
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محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الاربعاء 20 يناير 2021، بنحو 13 جنيها دفعة واحدة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 704 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 نحو 813 جنيها.


أسعار الذهب في مصر 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 933 جنيها

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 815 جنيها

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 704 جنيهات


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سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6516 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1863 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

 أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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