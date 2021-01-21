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الجرام يصل إلى 921 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 08:33 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 21- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


 أسعار الذهب اليوم فى مصر
  سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 921 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 805 جنيهات.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6448 جنيها.

فى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.


وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
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