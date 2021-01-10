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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 10-1-2021

الأحد 10/يناير/2021 - 06:00 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي

استقرت اسعار الذهب في مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-1-2021، بعد هبوطه أمس السبت، بمتوسط 12 جنيها علي الأقل لدي محلات الصاغة.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلي 693 جنيها مقابل702 جنيها أمس بفارق 9 جنيهات

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بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 809 جنيها مقابل820 جنيهًا أمس بفارق 11 جنيها 

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الذهب لنحو 925 جنيها مقابل 938 جنيها امس بتراجع بلغ 13 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 539 جنيها  مقارنة بـ 550 جنيها أمس بفارق 11 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب لـ 6472 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.8 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 924.6 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية
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