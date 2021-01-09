عيار 21 يسجل 820 جنيهًا.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 يناير 2021 ، بعد أن تراجع بشكل كبير ليخسر الجرام نحو 15 جنيه من قيمته خلال تعاملات الأمس الجمعة، وذلك عقب تراجعه عالميا، ليسجل عيار 21 سعر 820 جنيها للجرام مقابل 835 جنيها فى مستهل تعاملات الجمعة.





أسعار الذهب اليوم فى مصر





وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 702 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 سجل 820 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث لموقع ايجيبت جولد برايس.





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وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6560 جنيهًا.





سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



