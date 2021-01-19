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عيار 18 يسجل 687 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:19 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الثلاثاء 19- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


 أسعار الذهب اليوم فى مصر
 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 915 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 801 جنيه.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 687 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6408  جنيهات.


فى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.


وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
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