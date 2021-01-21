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حوادث

ضبط سيارة نقل محملة بـ 7 أطنان من أحجار الذهب بالبحر الأحمر

الخميس 21/يناير/2021 - 01:23 ص
ذهب
ذهب
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مصطفى الرماح
 تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليها ( 170جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب تزن حوالى 7 طن تقريبًا) حال خروجها من أحد المدقات الجبلية بطريق مرسى علم/إدفو بدائرة المركز بحوزة شخصين.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب.
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