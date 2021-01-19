عيار 21 بـــ802 جنيه.. استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 19 يناير 2021.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 691 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 802 جنيه.









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وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 921 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6416 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1846 دولارا بحسب آخر تحديث.









سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.









ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.