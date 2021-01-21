ارتفاع الذهب وانخفاض النفط في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 21 يناير 2021، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة.





وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 36ر1873 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من الشهر الجاري عند 50ر1874 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 70ر1871 دولار للأوقية.





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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 87ر25 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 28ر1108 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى15ر2381 دولار للأوقية.





فيما انخفضت أسعار النفط اليوم أيضا بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ما أوقد مجددا المخاوف حيال تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.





وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 19 سنتا أو ما يعادل 4ر0 بالمئة إلى 12ر53 دولار للبرميل بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل توقعات بإنفاق ضخم للتخفيف من تداعيات كوفيد19 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.





كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 3ر0 بالمئة إلى 92ر55 دولار للبرميل.