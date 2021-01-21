ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع الذهب وانخفاض النفط في الأسواق العالمية

الخميس 21/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 21 يناير 2021، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 36ر1873 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من الشهر الجاري عند 50ر1874 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 70ر1871 دولار للأوقية.

اقرأ أيضًا:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 87ر25 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 28ر1108 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى15ر2381 دولار للأوقية.

فيما انخفضت أسعار النفط اليوم أيضا بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ما أوقد مجددا المخاوف حيال تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 19 سنتا أو ما يعادل 4ر0 بالمئة إلى 12ر53 دولار للبرميل بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل توقعات بإنفاق ضخم للتخفيف من تداعيات كوفيد19 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 3ر0 بالمئة إلى 92ر55 دولار للبرميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب | تفاصيل

الذهب والنفط.. التراجع يضرب الأسواق العالمية

ارتفاع أسعار النفط بفضل طرح لقاح كورونا

النفط يرتفع 2.2% بعد تراجعات في المخزونات الأمريكية

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

ترشيحاتنا

بعد بقاء ساسي ومصطفى محمد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الشتوي

وزير الرياضة: أغلقت مركز شباب على طريقة عادل إمام في التجربة الدنماركية

فرج عامر يطالب بإنقاذ الكرة المصرية فى رسالة فيسبوكية

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

النحاس يستقر على تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

هل تنوي الحكومة عدم استكمال الدراسة هذا العام بسبب كورونا؟ وزير التعليم يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو