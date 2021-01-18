ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن.





وبحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، فأن السعر الفوري للذهب كان مرتفعا 5ر0 بالمئة إلى 29ر1836 دولارا للأوقية بعد انخفاضه إلى 90ر1809 دولارات وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر الماضي، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمئة لتسجل 80ر1836 دولارا للأوقية.





وفي المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 2ر1 بالمئة إلى 03ر25 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 7ر0 بالمئة مسجلا 10ر1081 دولارا في حين صعد البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 82ر2389 دولارا للأوقية.





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وقالت رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، إن أعلى نقطة سعرية وصل إليها الذهب كان فى شهر أغسطس من العام الماضى 2020، وكانت 2.89 دولار لأوقية الذهب وكان ينصح الخبراء والمستثمرين في وقتها بشراء الذهب .





وأضافت "الجندى"، في تصريحات صحفية عبر قناة "صدى البلد"، أن المؤسسات العالمية المتخصصة أيضا نصحت حاليا بشراء الذهب وتوقع وصوله سعره إلى 2.400 دولار لأوقية الذهب الواحدة.





وأشارت الخبيرة إلى أنه مع بداية انطلاق الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن ، والإعلان عن أول عقار طبى فى روسيا لجائحة كورونا نتج عنه تغير كافة ملامح هذه الخريطة وهبط الذهب عالميًا خاصة مع لجوء الأسواق لسيولة الأموال وبيع الذهب .





ولفتت "الجندي" إلى أن البنوك المركزية العالمية بعد تغير ملامح خريطة العالم فيما يخص أسواق الذهب قامت ببيع 23 طن مكعب من الذهب مع وجود دول قليلة كانت فى دائرة الشراء منها كازاخستان ، الهند .





وتابعت أن أكثر الدول فى دائرة بيع الذهب كانت تركيا وذلك بعد تحقيقها استثمارات حقق أرباحًا وذلك لسداد عجز الموازنة المالية لديها ، لافتة إلى أن عمليات البيع استمرت حتى تحقيق 1827 دولارًا للوقية الذهب فى الوقت الحالى .