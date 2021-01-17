الرئيس السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب.. والغرف التجارية: مصر ستصبح بوابة لصناعة الحلى.. وخبير اقتصادى: ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.









وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".









ووجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.









كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.









شعبة الذهب

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون بمثابة الانطلاق لتصدير المنتج وتصبح مصر بوابة لصناعة الذهب أسوة بدبى.









وأضاف واصف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن صناعة الذهب من الصناعات كثيفة العمالة، الأمر الذى يؤدى إلى توفير العديد من فرص العمل والحد من البطالة فور الانتهاء من مدينة الذهب المتكاملة المقرر إنشاؤها، علاوة على أنها من الصناعات التى تخلق عمالة مباشرة وغير مباشرة، نظرا لاعتماد العديد من الصناعات عليها.









ارتفاع أسعار الخامات

ولفت إلى أهمية إزالة معوقات صناعة الذهب فى مصر، ومنها البحث والاستكشافات، وارتفاع أسعار الخامات، للنهوض بتلك المدينة المقرر إنشاؤها، حيث يتم استيراد الخامات حاليا من الخارج.









وأوضح أن إنشاء مدينة مختصة بصناعة الذهب سيوفر استيراد خامات إنتاج، خاصة مع توافر المواد الخام الأساسية لها بمصر.









ونوه إلى أن مصر تنتج ذهبا بقدر 55 طنا سنويا، معربا عن أمله أن تصبح مصر مركزا إقليميا فى صناعة الذهب قريبا.









توفير فرص عمل

من جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادى، إن قرار انشاء مدينة صناعية للذهب سيوفر العديد من الفرص العمل للشباب، لافتًا إلى أن صناعة الذهب من الصناعات كثيفة العمالة، الأمر الذى يؤدى إلى توفير العديد من فرص العمل والحد من البطالة فور الانتهاء من مدينة الذهب المتكاملة المقرر إنشاؤها.









وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مدينة مختصة بصناعة الذهب سيوفر استيراد خامات إنتاج، خاصة مع توافر المواد الخام الأساسية لها بمصر، مشيرًا إلى أن صناعة الذه عمالة مباشرة وغير مباشرة، نظرا لاعتماد العديد من الصناعات عليها.









وأوضح أن أسعار الذهب فى مصر لن تتأثر بإنشاء تلك المدينة الصناعية لأنها تعتمد على سياسة العرض والطلب عالميًا، كما أن أسعار الذهب متذبذبة فى الفترة الحالية، خاصة بعد الإعلان عن تصنيع لقاح لفيروس كورونا.