يبتسم ألما .. موقف محرج لعريس في حفل زفافه بعد معانقة العروس لطليقها .. صور

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اعتبره الرواد مؤلما و سخيفا لعروس وضعت عريسها في موقف محرج للغاية أمام الضيوف بعد ان طلبت طلبا غريبا اثار الجدل بين الحضور .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن العروس طلبت من العريس أن تصافح و تعانق طليقها للمرة الأخيرة في حفل الزفاف اما الجميع ، ذلك الموقف الذي وضع العريس في مأزق أمام الجميع .





وفقا لما تداول أن الزفاف كان في ماليزيا منذ أيام ، و أحد الحاضرين التقط للعروس مقطع فيديو و هي تعانق شابا، بعد البحث عن هويته و علاقته بها تأكد أنه طليقها و أنها قررت معانقته في حفل زفافها على عريسها الجديد .





نال المقطع نسبة مشاهدة كبيرة فاقت الخمس ملايين مشاهدة، و عبر الرواد عن استيائهم من الموقف الذي ارتكبته الفتاة أمام الحضور لأنها طلبت أيضا من العريس مصافحة طليقها .