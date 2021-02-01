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منوعات

يبتسم ألما .. موقف محرج لعريس في حفل زفافه بعد معانقة العروس لطليقها .. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:13 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اعتبره الرواد مؤلما و سخيفا لعروس وضعت عريسها في موقف محرج للغاية أمام الضيوف بعد ان طلبت طلبا غريبا اثار الجدل بين الحضور . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن العروس طلبت من العريس أن تصافح و تعانق طليقها للمرة الأخيرة في حفل الزفاف اما الجميع  ، ذلك الموقف الذي وضع العريس في مأزق أمام الجميع . 

وفقا لما تداول أن الزفاف كان في ماليزيا منذ أيام ، و أحد الحاضرين التقط للعروس مقطع فيديو و هي تعانق شابا، بعد البحث عن هويته و علاقته بها تأكد أنه طليقها و أنها قررت معانقته في حفل زفافها على عريسها الجديد . 

نال المقطع نسبة مشاهدة كبيرة فاقت الخمس ملايين مشاهدة، و عبر الرواد عن استيائهم من الموقف الذي ارتكبته الفتاة أمام الحضور لأنها طلبت أيضا من العريس مصافحة طليقها . 
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