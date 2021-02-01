تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالصعيد

وقع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يقوم من خلاله البنك بدعم علاج مرضى السرطان بالصعيد من خلال إنشاء وتجهيز غرفة علاجية كاملة بالمستشفى وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك في دعم المجتمع المدني والتوجه العام لدعم القطاع الصحي بصعيد مصر.





وأكد المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان، أن تعاون البنك المصري لتنمية الصادرات وغيرهم من المؤسسات يرسخ للدور المجتمعي لهذه المؤسسات التي تتعاون لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وأسرهم، موجهًا الشكر لقيادات ومسؤولي البنك على ما يقدمونه للمرضى وخاصة في محافظات الصعيد.





وأشار القبانى إلى أن مستشفى شفاء الأورمان هي أول وأكبر مستشفى مُتكامل لعلاج السرطان في صعيد مصر بالمجان تمامًا، وتم تجهيزها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام السرطانية حيث تخدم كبداية سكان 6 محافظات بجنوب الصعيد، وذلك بتعداد سكاني يبلغ حوالي 15 مليون نسمة، تم وضع حجر الأساس في 9 ديسمبر 2014، وتم افتتاح المرحلة الأولى للمستشفى في 27 مايو 2016، وذلك في إنجازٍ ضخم خلال 15 شهرًا بدلًا من 36 شهرًا.





من جانبها قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، أثناء مراسم توقيع بروتوكول التعاون ما بين الطرفين، "إن المسئولية المجتمعية هي أحد المحاور الستة الرئيسية في إستراتيجية البنك، حيث يعمل البنك على تعظيم دوره في خدمة المجتمع، إيمانا بدوره ورسالته ومساهمته المستمرة لتطوير البيئة المحيطة به، وكذلك بأهمية المسئولية المجتمعية ومن خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة وهو الصحة كجزء من مسئوليته تجاه المجتمع".





وأضاف الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يسعى دائما لدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة كما يولي اهتماما خاصا بالمناطق الأقل حظا والأكثر فقرا منها محافظات الصعيد، حيث يستمر البنك منذ ثلاث سنوات متتالية في المساهمة في عدة مشروعات تنموية بمحافظة الأقصر، منها على سبيل المثال، التعليم المجتمعي ومشروعات التكافل الاجتماعي وتوليد الدخل كالصوب الزراعية بالإضافة الى تدريب المزارعين.