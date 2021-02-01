بعد الاستيلاء على السلطة.. الحزب الحاكم في ميانمار يدعو المواطنين للاحتجاج ضد الجيش

دعت أونج سان سو كي، زعيمة الحزب الحاكم المنتخب ديمقراطيا في ميانمار، اليوم الاثنين، مواطنيها للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة، الذي تم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.





ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ انتخابات نوفمبر، التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة.





واحتجز الجيش السيدة سو كي، والرئيس وين مينت، ومسؤولين آخرين قبل الاجتماع، كما تم إغلاق جميع البنوك في ميانمار مؤقتا بعد اعتقال قادة الحكومة.





وجاء ذلك بعد شهور من التوتر في البلاد، بعد انتخابات نوفمبر، التي زعم الجيش أنها مزورة.





وأصدرت الرابطة الوطنية للديمقراطية بيانا، اليوم الاثنين، قالت فيه إن السيدة سو كي تحث الجمهور على الاحتجاج على الانقلاب.





وجاء في البيان الذي يحمل اسم السيدة سو كي "تصرفات الجيش هي أعمال لإعادة البلاد إلى ديكتاتورية".





وأضافت: "أحث الناس على عدم قبول ذلك ، والرد بكل إخلاص للاحتجاج على الانقلاب العسكري".





وقبل حوالي ساعة، قال متحدث باسم الجيش إن القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال مين أونج هلينج ، سيحكم البلاد للعام المقبل. وأذاع البيان على محطة تلفزيون "مياوادي" المملوكة للجيش.





زعم الجيش، أن هناك تزويرًا هائلًا في التصويت في الانتخابات، رغم أنه فشل في تقديم دليل.





وقال المتحدث باسم "قوائم الناخبين التي تم استخدامها خلال الانتخابات العامة متعددة الأحزاب التي أجريت في 8 نوفمبر تبين وجود تناقضات كبيرة وفشلت لجنة الانتخابات النقابية في تسوية هذا الأمر".





وعلى الرغم من أن سيادة الأمة يجب أن تنبع من الشعب ، كان هناك تزوير رهيب في قائمة الناخبين خلال الانتخابات العامة الديمقراطية ، وهو ما يتعارض مع ضمان ديمقراطية مستقرة.





من أجل إجراء تدقيق في قوائم الناخبين واتخاذ الإجراءات ، يتم تسليم سلطة وضع القوانين والحوكمة والولاية القضائية في البلاد إلى القائد العام وفقًا لدستور عام 2008 ... حالة الطوارئ سارية على الصعيد الوطني ومدة حالة الطوارئ محددة بسنة واحدة تبدأ من تاريخ إعلان هذا الأمر تماشيًا مع المادة 417 من دستور عام 2008.





ورفضت مفوضية انتخابات الاتحاد بالولاية الاسبوع الماضي مزاعم التزوير.





عندما وردت التقارير الأولى عن الانقلاب ، لم يكن من الممكن الوصول إلى خطوط الهاتف إلى نايبيداو ، العاصمة.



