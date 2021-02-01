جنون الشهرة .. "شاهد" رجل يصور زوجته في الحمام لحصد المشاهدات

اتهم رواد التواصل الإجتماعي، أحد الشباب من مشاهير تيك توك أنه مصاب بجنون السوشيال ميديا لجني المشاهدات والارباح، بعد استغلاله ألم زوجته اثناء الحمل و هي تتقيأ في المرحاض.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن شابا قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك لزوجته في المرحاض وهي تتقيأ وسمع المتابعون صوتها في الفيديو وهي تتألم ما آثار استياء عدد كبير منهم.









والتقط الشاب صورة سيلفي بالقرب من زوجته المريضة التي تتقيأ، وكتب عليها أنه يشعر بالألم عندما تتألم زوجته وقام بالتقاط تلك الصورة حتى تكون ذكرى فيما بعد حينما تضع الطفل.





وتعرض الشاب لهجوم كبير من المتابعين في التعليقات على الصورة التي نشرها، و اكد عدد كبير منهم أنه يجدر به أن يساندها و يذهب بها الى المستشفى أو مساعدتها في مرضها و لكن غير مقبول إطلاقا تصويرها و هي في تلك الحالة السيئة.



