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فن

شاهد.. الشبه الكبير بين آسر ياسين و شقيقه يثير إعجاب الجمهور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:50 ص
اسر ياسين و شقيقه
اسر ياسين و شقيقه
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ندى فكري
احتفل الفنان أسر ياسين بعيد ميلاد شقيقه و نشر صورة جديدة لهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .


و علق آسر ياسين علي الصورة قائلا :" happy birthday to my best man " حيث تفاجئ متابعوه من الشبه الكبير بينهما.

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



شاهد.. الشبه الكبير بين آسر ياسين و شقيقه يثير إعجاب الجمهور
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