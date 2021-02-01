ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الاثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:19 ص
الاسماك
الاسماك
Advertisements
هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 1فبراير 2021.

وتراوح سعر أسماك البوري نمرة "1" من 45– 51 جنيها للكيلو، والبوري نمرة "2" سجل 33– 41 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 29-35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي60-75 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20-30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني  55 -65 جنيها للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيها للكيلو. 

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطي المزارع "1" 20-22 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطي المزارع "2" 17-18جنيها للكيلو، والبلطي الأسوانى17- 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيليه 30 – 110 جنيه.

اقرأ أيضا:

وسجل البربون "1" 42-48 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32- 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض والبياض الأملس "1" 90 -120 جنيه للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 30- 40 جنيها للكيلو، وسعر القرميط - شيلان 10-20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان "1"28-32 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 -27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الجمبري الجامبو  400 -460 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 350 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 280 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 170 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليماري والسابيا 110 -170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30- 120 جنيها للكيلو.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البلطي بـ21 جنيهاً.. تعرف على أسعار الأسماك بالأسواق اليوم 29-11-2020

البلطي يتراجع 3 جنيهات.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين 30-11-2020

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020.. تفاصيل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 5 ديسمبر 2020.. تفاصيل

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 22 -12- 2020

ترشيحاتنا

زوجة تتهم: زوجي قدمني قربانا للجن .. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية

حقيقة "الكنس وتقليم الأظافر والخياطة ليلا تزعج الجن"

بدون مكياج.. عبير صبري تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يشعلان السوشيال ميديا في أحدث ظهور

بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec