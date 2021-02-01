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برلمان

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي وضع مصر في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:33 ص
وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

وقال معيط إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهموا في تحقيق هذا النمو مع الاصلاحات الاقتصادية. 

وأضاف أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014 والحكومات المتتالية تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية. 

وأشار إلى أنه لولا الاصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين نظرا لأنه تعامل مع أزمات سابقة وتخطى منها بنجاح وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد المصري.
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