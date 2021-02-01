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محافظات

صحة الأقصر : خروج 139 حالة تعافى من فيروس كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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شمس يونس
 اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر عن خروج ٧ حالات تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج الي ١٣٩ حاله منذ بداية موجة كورونا الثانية 

 و اكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل و ان جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال افضل اطباء عنايه مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر
 و قدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفي و للطاقم الطبي

 و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين و استخدام الصابون و المطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا
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