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أخبار البلد

الأرصاد: طقس معتدل على جميع الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 26

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:03 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الثلاثاء، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.

ويكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط غربا، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس دافئا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.

وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس دافئا أيضا خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على محافظات شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 15، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 10.

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