وزيرا التجارة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع اتفاقية تصنيع الأتوبيسات الكهربائية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ،مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.





وقام بتوقيع البروتوكول المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





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وقالت نيفين جامع إن هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وذلك في اطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً الى اهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال انتاج السيارات بالسوق المصري لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.





واشارت الوزيرة الى ان الوزارة تعمل حاليًا على وضع استراتيجية شاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة المقومات والامكانات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تؤهل لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية، لافتةً في هذا الاطار الى اهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة لوزارة الانتاج الحربي والقطاع الخاص لتنمية وتطوير مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة صناعة السيارات





من جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذه الاتفاقية يستهدف التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ إستراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، مضيفًا أن نمو حجم الطلب فى السوق المحلية يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر والذي سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التى يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج.





وأشار المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV والعضو المنتدب إلى أن "MCV" هي شركة مساهمة مصرية ووكيل لإحدى الشركات الألمانية لتصنيع الحافلات، وهي حاصلة على العديد من شهادات الجودة، معربًا عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية مع "الإنتاج الحربي" خاصةً بما تمتلكه شركاتها ووحداتها من إمكانيات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا على تنامي التوجه العالمى في الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد.



