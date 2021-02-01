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فن

عرض حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير.. اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:16 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق ابراهيم
تعرض اليوم الاثنين حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير عبر منصة شاهد vip وقناة ستار التركية.

وشهد البرومو عثور سلطان " انجين اكيورك" على مافي " توبا بويوكوستن " ملقاة في مركب وحيدة ليقوم بانقاذها ومساعدتها خاصة انها تحمل سرا خطيرا عن حياتها.

وأعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن سعادتها البالغة بأنها عادت للتعاون مجددًا مع الممثل التركي أنجين أكيورك في مسلسل "ابنة السفير" بعد أن سبق وشاركا في بطولة مسلسل "العشق الأسود" في 2014. 

وقالت توبا بويوكستون في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لم أصدق أني سأقف امام أنجين مرة أخرى، وبمجرد أن وقفنا أمام بعضنا البعض من جديد انسجمت بشكل كبير معه". 

وأفادت تقارير بالصحف التركية، بأن توبا بويوكستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي أنور صلاياك إلى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير. 

وبهذا تلتقي توبا بويوكستون للمرة الثانية بالممثل التركي أنجين أكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيًا رومانسيًا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.

وسبق وصرحت توبا بويوكستون بأنها تريد العمل مع أنجين أكيوريك مجددًا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدًا، حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدًا لذلك التناسق مع انجين رائع".

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