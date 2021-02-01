ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب الله يعلن إسقاط طائرة درون إسرائيلية اخترقت أجواء لبنان.. وتل أبيب تعلق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:00 م
درون إسرائيلية تخترق
درون إسرائيلية تخترق أجواء لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حزب الله في بيان، "تم صباح اليوم الإثنين إسقاط طائرة مسيّرة "درون" تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

من جانبها، أقرت إسرائيل بسقوط الطائرة، على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي في تغريدة اليوم الاثنين، على حسابه بموقع "تويتر": "سقطت قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان. لا خشية من تسرب للمعلومات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف دورية له قرب الحدود اللبنانية

طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

ينتمي لـ حزب الله.. إسرائيل تعتقل راعيا لبنانيا اخترق حدودها

أول تعليق لـ اليونيفيل بعد اعتقال إسرائيل لراعي لبناني

اختطاف.. بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بشأن اعتقال إسرائيل راعيا قرب الحدود

إسرائيل تختطف راعيا لبنانيا.. وتحرك من مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

بيراميدز يقيد صفقاته الشتوية فى قائمته الإفريقية

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

شوبير: انتهى عصر الأزمات فى الزمالك

يبتسم ألما .. موقف محرج لعريس في حفل زفافه بعد معانقة العروس لطليقها .. صور

تعرف على أحدث أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"