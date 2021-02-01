بينهم دجال.. القبض على 7 أشخاص لحظة تنقيبهم عن الآثار بالفيوم

ألقى رجال مباحث البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بإشراف اللواء رمزي المزين مدير الأمن، القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بعزبة رحيل التابعة لمركز سنورس.





تلقى اللواء صبري عزب مدير البحث الجنائي ، إخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث مركز شرطة سنورس، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال لمحل الواقعة وضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل ملك أحدهم ويدعي "خالد أ.ع .ب" 50 سنة مقيم بعزبة رحيل علي ضفاف بحيرة قارون وشهرته "خالد بطاطا "مقبوض وتم القبض عليه هو وزوجته ودجال يدعي "خالد م ا"مقيم بالصوفي 4 عمال أخرين هيقيمون بمنطقة الهرم بالجيزة .

وعثر بداخل المنزل على حفرة قطرها (3متر× 3متر - بعمق 20 متر ) وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وتحرر المحضر رقم 599 أداري مركز سنورس لسنة 2021، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وعرضهم علي النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات خلال الـ24 ساعة الماضية .