آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

قال الدكتور كريستوفر كانون، طبيب القلب في مستشفى بريجهام والنساء التابع لجامعة هارفارد: "آلام العضلات شائعة، لكنها غالبًا ما تكون بسبب عوامل أخرى".





وتابع: "الضرر العضلي الشديد نادر الحدوث، ويحدث في حوالي واحد من كل عشرة آلاف شخص.





ووفقا لموقع "اكسبريس"، أبلغ مستخدمو دواء الكوليسترول، عن آلام عضلات الساقين، أو الجذع، أو الذراعين، أو ضعف العضلات، أو الحرق، أو التصلب، أو التشنج."