برلمانى يطالب وزير المالية بزيادة مرتبات المعلمين والأطباء





طالب اللواء عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب بتحسين وهيكلة المرتبات مع ماتتناسب معه من غلاء الأسعار التي تعصف بالمواطن المصري ، مؤكدا علي ضرورة زيادة مرتبات المعلمين والأطباء ، مشيرا إلي أنه لاتتناسب دخولهم مع دورهم المسند اليهم ، أن دخولهم لاتكفي المتطلبات اليوميه.





وأضاف الشحات في تعقيبه علي بيان الدكتور محمد معيط وزير الماليه ، في الجلسة العامة اليوم ، بضرورة النظر إلي المعاشات وزيادتها بشكل عادل يضمن حياة كريمه لمن يخرج علي المعاش ، ويصل لسن الستين ودخله يكون 800 جنيه فهذا لايصح وليس معقول.





ولفت الشحات إلي ضرورة النظر إلي الفئات الاقل دخلا حتي لانطلب منهم مهام معينه لمنع الدروس الخصوصية، وعدم تزويغ الاطباء للعمل في المستشفيات الخاصة.